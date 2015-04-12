منتخب مصر لـ في الجول: أزمة انقسام لاعبي الأهلي والزمالك مفتعلة

كشف علاء عبد العزيز مدير منتخب مصر عن عدم وجود أزمة بين لاعبي الأهلي والزمالك داخل معسكر الفراعنة، بعد انتشار صورة يظهر فيها وجود لاعبي كل فريق في جانب بعيد عن الآخر.

وانتشرت أنباء حول أزمات في المنتخب بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد نشر صورة لتناول اللاعبين الغداء، يظهر فيها لاعبو كل فريق في جانب يبتعد عن الآخر.

وقال عبد العزيز لـFilGoal.com اليوم الأحد: "لا توجد أي أزمة أو انقسام بين لاعبي الأهلي والزمالك في المنتخب".

وأوضح "إذا كان هناك أي أزمة أثارتها هذه الصورة فهي مفتعلة، فاللاعبون كانوا في وقت وجبة الغداء وأرى أن وضعهم في الصورة طبيعي".

وتابع "الدليل على أن من أثاروا ضجة بهذه الصورة، رفضوا أن يتحدثوا عن الصور التي تجمع بين لاعبي الأهلي والزمالك بعدها".

وواصل عبد العزيز متما "أريد أن أؤكد أن هذا الجيل هو الأفضل من حيث العلاقات بين اللاعبين والمستوى الأخلاقي، بعد سنوات عملي الطويلة".