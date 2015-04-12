المؤبد لـ3 أشقاء لاختطافهم شخصًا وتعذيبه انتقامًا من شقيقه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "أبو الحجاج.ع" وشقيقيه "حسنى" و"كمال" بالسجن المؤبد غيابيًا، لاتهامهم باختطاف المجنى عليه "أحمد.أ.ع" وتقييده بالحبال وتعذيبه للانتقام من شقيقه بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عزت أبو الفضل وعضوية المستشارين أيمن محمود محمد وعبد الحكيم محسن عبده بأمانة سر محمد العادلى ومحمود سيد.

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر عام 2014 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بخطف المجنى عليه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين الثلاثة الأشقاء بسبب قيام شقيق المجنى عليه بتحرير محضر ضد أحد المتهمين فقرروا الانتقام من شقيقه حيث قاموا بخطفه بعد تقييده بالحبال وقاموا بتعذيبه ثم التعدى عليه بالضرب بالشوم وفروا هاربين.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق وقررت سرعة القبض على المتهمين.