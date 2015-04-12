ضبط 380 صندوق رنجة و 210 كرتونة سمك غير صالحة بالمنوفية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن قيامها بعدة حملات تموينية بمدن وقري المحافظة برئاسة المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين اسفرت عن تحرير4 محاضر ضد اصحاب ثلاجات اسماك ولحوم مجمدة لحيازة وعرض للبيع سمك مجهول المصدر وتم التحفظ على 125 كرتونة سمك ماكريل مجمد وعدد 35 كرتونة سمك هورس ماكريل مجهول المصدر ، ومحضرا ضد المدير المسئول عن مصنع رنجة بسرس الليان وتم التحفظ على عدد 50 كرتونة سمك هارنج مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الرنجة زنة الكرتونة 25 كجم وعدد 20 شيكارة ملح زنة الشيكارة 50 كيلو .

كما اسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر ضد اصحاب محلات وثلاجات اسماك ولحوم مجمدة لحيازة وعرض للبيع رنجة مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 380 صندوق رنجة مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضر ضد القائم بالعمل بثلاجة بناحية بندر بركة السبع لحيازته وعرضه للبيع لحوم برازيلى مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 30 كيلو جرام لحم برازيلى ، بالاضافة الى محضرين ضد صاحب هايبر ماركت ومحل سردين لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الاعلان عن الاسعار.

وشدد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية على ضرورة إحكام الرقابة والقيام بحملات مكثفة علي مصانع ومحلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة وثلاجات اللحوم والاسماك المجمدة للتأكد من توافر صلاحيتها مع أخذ عينات من المنتجات وإعدام التالف والفاسد منها كما قرر المحافظ رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية لمواجهة أي حالات طوارئ محتملة .