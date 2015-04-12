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ضبط طالب لمحاولته تهريب شاشات موبايل بـ200 ألف جنيه داخل علب بسكويت

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ضبط طالب لمحاولته تهريب شاشات موبايل بـ200 ألف جنيه داخل علب بسكويت ضبط طالب لمحاولته تهريب شاشات موبايل بـ200 ألف جنيه داخل علب بسكويت
أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة، اليوم الأحد، محاولة طالب مصرى تهريب 560 شاشة محمول وكارت ذاكرة قيمتها 200 ألف جنيه أخفاها راكب داخل علب تانج وبسكويت بحقائبه لدى عودته من الإمارات وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب.

وصرح "أحمد حسن عبد المجيد" وكيل الوزارة لجمارك المطار: أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب طيران الخليج رحلة رقم 070 اشتبه "جمال سالم" مدير الحركة فى الجمارك فى الراكب "أ.م" طالب، حيث تبين عودته من دبى عن طريق الخليج فتم تكليف "أحمد حسين" رئيس قسم الجمارك بتفتيش حقائب الراكب أمام "جمال ترك" و"إبراهيم عواض" مديرى الجمرك فتم العثور على علب تانج وبسكويت بداخلها 60 شاشة تليفون ماركة HSC قيمة الشاشة الواحدة حوالى 3 آلاف جنيه و500 كارت ذاكرة 16 جيجا قيمة الكارت 50 جنيها وأقر الراكب أمام "عزت ميخائيل" مدير إدارة الجمرك بمحاولة التهريب.

أمر عمر سعد مدير عام الجمارك باحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى طلب التصالح وسداد الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية ضده.

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