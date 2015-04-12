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السعودية ترفض دعوات إيران لوقف الضربات الجوية فى اليمن

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السعودية ترفض دعوات إيران لوقف الضربات الجوية فى اليمن السعودية ترفض دعوات إيران لوقف الضربات الجوية فى اليمن
رفضت المملكة العربية اليوم الأحد دعوات إيران إلى وقف الضربات الجوية على اليمن قائلة أن على طهران الا تتدخل فى الصراع.

وبدأت السعودية وحلفاؤها العرب ضربات جوية ضد المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران فى اليمن منذ أكثر من اسبوعين فى محاولة لمنع الحوثيين من تحقيق المزيد من التقدم.

وقال وزير الخارجية السعودى سعود الفيصل فى العاصمة الرياض خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس "كيف يمكن لإيران أن تدعونا لوقف القتال فى اليمن ، و نحن أتينا إلى اليمن لمساعدة السلطة الشرعية فإيران ليست مسئولة عن اليمن."
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