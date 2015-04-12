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مقتل 9 أشخاص فى قصف طيران الأسد على مدرسة بحلب

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مقتل 9 أشخاص فى قصف طيران الأسد على مدرسة بحلب مقتل 9 أشخاص فى قصف طيران الأسد على مدرسة بحلب
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل تسعة أشخاص جراء قصف الطيران الحربى التابع للنظام السورى مدرسة شرق مدينة حلب.

ونقلت قناة " سكاى نيوز عربية " اليوم الأحد، عن مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن قوله " إن الطيران الحربى قصف مدرسة "جميل قبانى" فى أطراف حى الأنصارى شرقى حلب، ما تسبب بمقتل تسعة أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث مدرسات ورجل".

ولفت إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى فى حالات خطرة، مضيفا أن طفلا لقى مصرعه فى غارة أخرى فى حى الشيخ خضر بمدينة حلب الواقع تحت سيطرة المعارضة.

يذكر أنه فى وقت سابق قتل 18 مدنيا فى قصف جوى وصاروخى من قوات النظام على أحياء واقعة تحت سيطرة المعارضة فى مدينة حلب و17 آخرين فى سقوط قذائف صاروخية مصدرها مقاتلو المعارضة على أحياء واقعة تحت سيطرة القوات الحكومية فى حلب.

وقد قتل أكثر من 215 ألف شخص فى النزاع السورى منذ اندلاعه فى منتصف مارس 2011
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