الأمم المتحدة تدعو لممر آمن من مخيم اليرموك بدمشق

دعا رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من دمشق اليوم الأحد إلى ممر آمن لمن يرغبون فى مغادرة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف المدينة والذى يحاول تنظيم داعش السيطرة عليه.

ويزور بيير كراهينبول المفوض العام للأونروا ومسئول كبير آخر فى الأمم المتحدة العاصمة السورية فى مسعى للتوصل إلى سبل لتخفيف محنة 18 ألف شخص تشير التقديرات إلى أنهم يعانون فى مخيم اليرموك الذى تحاصره الحكومة منذ 2013.

وذكر مصدر عسكرى سورى أن الجيش يتيح المجال للتوصل إلى حلول للوضع فى اليرموك الذى وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون بانه "بدأ يشبه معسكر ابادة".

وبوصول داعش إلى مخيم اليرموك أصبح للتنظيم المتشدد موطيء قدم مهم على بعد بضعة كيلومترات من معقل سلطة الرئيس السورى بشار الأسد.

وفى الأسابيع القليلة الماضية نفذ التنظيم الذى يسيطر بالفعل على مساحات كبيرة فى شرق وشمال سوريا عدة هجمات كبيرة على مناطق قريبة من المراكز السكانية الرئيسية فى غرب سوريا فى مناطق تسيطر عليها الحكومة وجماعات المعارضة على حد سواء.