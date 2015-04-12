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مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبدأ أعماله فى العاصمة القطرية

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مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبدأ أعماله فى العاصمة القطرية مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبدأ أعماله فى العاصمة القطرية
افتتح بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الاحد المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اكبر تجمع عالمى للحكومات والمجتمع المدنى والخبراء فى مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فى الدوحة.

وقال بان كى مون أن الأمم المتحدة بالتعاون مع حوار الحضارات يعدون لدعوة عالمية رفيعة المستوى للنقاش حول كيفية مواجهة تنامى التطرف والعنف والإرهاب.

وأضاف فى كلمته الافتتاحية امام المؤتمر اليوم الأحد أن الأمم المتحدة سوف تدعو قادة العالم والقادة الروحيين من خلال هذا المؤتمر إلى دعوة المجتمعات فى كافة انحاء العالم إلى نشر مفاهيم المعانى الصحيحة لاحترام العقيدة ومعتقدات الغير، ومعنى التسامح والتفاهم المتبادل داعيا رؤساء الدول والحكومات والقادة الروحيين إلى المشاركة فى الاجتماع " شديد الأهمية " على حد تعبيره مشيرا إلى استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة دول العالم إلى المصادقة على اتفاقيات مكافحة المخدرات والجريمة والفساد والاليات الدولية لمكافحة الارهاب ودعم العمل الذى تقوم به الأمم المتحدة فى مكافحة المخدرات والجريمة.

وتحدث مون عن الجريمة فى العالم وقال انها تدمر الافراد والمجتمعات والشعوب، وان ألاف الناس يقتلون جراء العنف المرتبط بالمخدرات والإرهاب سنويا وان اكثر من 40 الف امرأة يقتلن بأيدى شركائهن الحميمين، وان مئات الالاف من النساء والبنات والشابات يجبرن على حياة السخرة والاستعباد الجنسى ومعاناة هائلة.

وقال مون أن الجريمة تغذى الفساد وتعرقل الحكم الرشيد وتقوض المؤسسات وسيادة القانون.

وأضاف أن الجريمة تهدد السلام والأمن وتعوق التنمية وتنتهك حقوق الانسان.
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مصر 365