نجاة محافظ الأنبار من استهداف داعش لموكبه بقذائف هاون بالرمادى

نجا محافظ الأنبار صهيب الراوى اليوم الأحد، من استهداف لموكبه وسط مدينة الرمادى بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وأكد مصدر أمنى عراقى أن الراوى لم يصب بأذى نتيجة استهداف مسلحى تنظيم داعش الإرهابى لموكب المحافظ بقذائف الهاون خلال توجهه إلى الرمادى للقاء قيادات أمنية وعسكرية هناك.. وقال "إن المحافظ وأى من مرافقيه وأفراد حمايته لم يصب بأذى، وأنه تمكن من الوصول لموقع الاجتماع الأمنى وعقده هناك".

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