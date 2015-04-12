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نيابة الشرقية تأمر بضبط عاطلين لاعتدائهما جنسياً على طفل لمدة عام

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نيابة الشرقية تأمر بضبط عاطلين لاعتدائهما جنسياً على طفل لمدة عام نيابة الشرقية تأمر بضبط عاطلين لاعتدائهما جنسياً على طفل لمدة عام
قرر محمد الرفاعى وكيل أول نيابة منيا القمح بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار إسلام حشيش، بضبط وإحضار عاطلين لاتهام أحد الأهالى لهما بهتك عرض نجله بعد التعدى عليه لمدة عام، وعرض الطفل على الطب الشرعى.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح، يفيد بلاغا من "ع ع ف" ومقيم قرية تابعة لمركز منيا القمح، عن قيام كل من "محمد ال" وشهرته اكس و"أحمد ف" وشهرته الجحش مقيمين بذات القرية المقيم بها بالتعدى جنسيا على نجله "ف" 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المشكو فى حقهما قاما باستدراج الطفل منذ يومين إلى منطقة زراعية نائية، وقاما بتجريده من ملابسه والتعدى عليه جنسيا.

وأضاف الأب أن أحد الأهالى شاهد المشكو فى حقهما أثناء التعدى على الطفل، فقام بإخبار والده، وتبين أنهما يتعديا على الطفل منذ عام، وأنه خاف أن يفصح عن الأمر لوالده. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2852 لسنة 205 إدارى منيا القمح .
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