ضبط المتهم بقتل زميله بائع الأسماك بسوق بردين فى الشرقية

تمكنت مباحث مركز الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، برئاسة المقدم جاسر زايد، من ضبط المتهم بقتل بائع أسماك زميله للخلافات على المكان بسوق بردين، وجار العرض على نيابة المركز، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من بائعى الأسماك بسوق قرية بردين الأسبوعى، وأسفرت المشاجرة عن مصرع "السيد محمد درويش" 60 سنة سماك ومقيم جزيزية أبو شعبة أبو حماد بطعنة نافذ وتم ضبط المتهم ويدعى "مصطفى م م" 38 سنة سماك ومقيم بلبيس، لخلافات على مكان البيع بسوق بردين.