بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأقباط

قدم الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ واللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن والدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة للأخوة الأقباط بكنيسة السيدة مريم العذراء بسخا.

وكان فى استقباله القمص بطرس بطرس بسطورس وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والقمص متياس موريس والقمص تيمو ثاوس رعاة كنيسة سخا وعدد من الكهنة.

وقال القمص بطرس بطرس بسطورس: نحتفل اليوم بعيد القيامة إيمانا بالله سبحانه وتعالى وأن للإنسان حياة أخرى بعد موته وأن كل من يؤمن بالقيامة هو صاحب رسالة مضيفاً: أدعو الله أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يجعل مصر دائماً فى أحسن صورة فعلينا أن نعيش أُمناء لمصر وأوفياء لها بعيداً عن الفتن.



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محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن والسكرتير العام يقدمون التهنئة بعيد القيامة المجيد

وأضاف: أننا نعيش فى محافظة لا تعرف الفتن فليحفظ الله القائمين على أمرها ويحفظ الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى ووجه الشكر للمحافظ ومدير الأمن على زيارتهما للكنيسة.



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جانب من الحضور من مسلمين وأقباط وكهنة

وأشار إلى أن كنيسة السيدة مريم العذراء فخر لنا لكونها أقدم كنائس العالم ولابد أن تكون مزاراً سياحياً لإعادة وضع كفر الشيخ على خريطة العالم السياحية مشيراً أشكر رجال الدين الإسلامى والإخوة المسلمين على حضورهم لتهنئتنا.



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المحافظ مع الأطفال الأقباط

جاء ذلك خلال تواجد المحافظ ومدير الأمن واللواء مصطفى تمام نائب مدير الأمن واللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد والشيخ سعد الفقى رئيس جامعة كفر الشيخ ومن رجال السياحة أشرف صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعبد الله جاد الأمين العام لجامعة كفر الشيخ واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



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جانب من الحضور أثناء تقديم التهنئة

وقال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف إنه من ينهى عن تهنئة الإخوة الأقباط بأعيادهم فهو يعبد الله على حرف وما هى إلا محاولات فاشلة للوقيعة بين المسلمين والأقباط أتت بثمرات إيجابية على علاقاتنا فمصيرنا واحد وأمالنا مشتركة فالصهاينة لا يفرقون بين مسلم ومسيحى فى أعمالهم الدنيئة التى تقتل دون تفرقة والدليل أن الحروب التى خاضتها مصر واستشهد خلالها الآلاف من بينهم مسيحيون ومسلمون فهم شهداء، مشيراً أشيد بدور رجال الشرطة والجيش وحفظهما للأمن وبينهم المسلم والمسيحى.



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جانب من الحضور

وأكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أنه يقدم التهنئة لجميع المصريين بعيد القيامة المجيد مشيداً بدور رجال الشرطة فى حفظ الأمن وحماية المواطن وأنهم يبذلون جهداً كبيراً بتوجيهات اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن.



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عدد من المسلمين فى الكنيسة

وأضاف أشيد بالطفل نشأت نشأت عبد المنعم بما ردده من كلمات التهنئة والإشادة برجال الجيش والشرطة وهذا دليل على أن الجيل القادم يحمل الأمل فى إعادة مصر لمكانتها بالوقوف خلف رجال الجيش والشرطة.



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القمص تيمو ثاوس رعاة كنيسة سخا وأشرف صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعدد من المهنئين

وأشار إلى أن أثر قدم السيد المسيح كنز لابد الترويج له سياحياً بما يتلاءم بمكانته فهو يعد معلماً سياحياً لجذب السياحيين من كل أنحاء العالم.



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مستشار رئيس الجامعة والأمين العام للجامعة وعدد من مندوبى جامعة كفر الشيخ

وأضاف أستغل هذه المناسبة بالإعلان عن برنامج "مشروعك" الذى يعد حلما لأبناء كفر الشيخ لتوفير وظيفة مناسبة لهم دون التقيد بسن أو نوع أو طبقة اجتماعية بتشجيع الحرف المنزلية الصغيرة التى يمكن تمويلها بألف جنيه لصناعات عملاقة تُمول بملايين الجنيهات وأنه يريد أن يأتى العام القادم وألا يكون هناك عاطل بيننا.



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الموقع الأثرى بكنيسة السيدة مريم العذراء



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محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن ورئيس جامعة كفر الشيخ والكهنة



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جانب من الحضور فى الكنيسة



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المحافظ والقمص بطرس



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آثار قدم السيد المسيح بكنيسة العذراء مريم