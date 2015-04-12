صورة..ستيرلينج يدخن الشيشة

ظهر نجم فريق ليفربول رحيم ستيرلينج يدخن الشيشة في صورة انتشرت عبر شبكة الانترنت تسببت في غضب جماهير ليفربول.

وكتب اللاعب الدولي الإنجليزي على الصورة "واحدة انتهت، ولا زال هناك ثلاثة" في إشارة إلى عدد المرات التي يحضر فيها رفاقه الشيشة من أجل تدخينها.

ورفض صاحب الـ20 عاما ووكيل أعماله التعليق على الصورة وهو يستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد مع فريقه ليفربول يوم الإثنين في الجولة 32 من الدوري.

وتسببت الصورة في زيادة غضب جمهور ليفربول على اللاعب بعد رفضه مؤخرا تجديد تعاقده مع الحمر في ظل رغبة العديد من الأندية العملاقة في أوروبا الظفر بخدماته بدءا من الموسم المقبل.