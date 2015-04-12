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محافظ الشرقية يجرى زيارات للكنائس.. ويؤكد: مصر ستظل شعباً واحداً

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أكد الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية أن شعب سيظل دائماً نسيجاً واحداً، لا تستطيع أى قوة أن تفرق عنصريه، محذراً الشباب من الانسياق وراء الأفكار الهدامة التى تؤدى إلى الفرقة والوقيعة بين المسلمين والأقباط.

وخلال زياته لمطرانية الزقازيق لتهنئة الأقباط بعيد القيامة، قال المحافظ: "الأعياد خير تعبير عن الوحدة الوطنية، فى أبهى صورها، إذ يحتفل بها كل المصريين على اختلاف انتماءاتهم وأديانهم دون تفرقة".

وأجرى المحافظ زيارة للكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية، والتقى القس رمزى بسطا، راعى الكنيسة الإنجيلية والأب سمعان صبحى، راعى الطائفة الكاثوليكية بالزقازيق.

من جانبه، أكد الأنبا ثيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، على تدعم روابط الأخوة والصداقة بين عنصرى الأمة، داعياً الجميع للتكاتف والعمل بروح الفريق مع المحافظ، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكل أهالى الشرقية. وقال الأنبا:"مصر فوق كل الرؤوس والرؤوس كلها فى خدمة مصر".

رافق المحافظ، خلال زيارته للكنائس اليوم، اللواء مليجى فتوح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية ومدير مديرية الأوقاف وممثلاً عن الأزهر والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

المحافظ وأسقف الشرقية فى مطرانية الزقازيق -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ وأسقف الشرقية فى مطرانية الزقازيق

المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية خلال التهنئة بالعيد -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية خلال التهنئة بالعيد

لقطة تذكارية للمحافظ ومدير الأمن مع أباء الكنيسة خلال قداس العيد -اليوم السابع -4 -2015
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لقطة تذكارية للمحافظ ومدير الأمن مع أباء الكنيسة خلال قداس العيد

المحافظ والقيادات فى الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بالعيد -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ والقيادات فى الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بالعيد


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مصر 365

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