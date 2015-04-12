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الشرقية تبدأ الإجراءات الإدارية والفنية لإطلاق برنامج "مشروعك"

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الشرقية تبدأ الإجراءات الإدارية والفنية لإطلاق برنامج "مشروعك" الشرقية تبدأ الإجراءات الإدارية والفنية لإطلاق برنامج "مشروعك"
بدأت محافظ الشرقية فى اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة، تمهيدًا لانطلاق تنفيذ برنامج "مشروعك" فى جميع المراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة.

وأكد اللواء ممدوح طه رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه يتم تجهيز الغرف اللازمة بالوحدات المحلية للمركز ومدينة الزقازيق، يتواجد بهذه الغرف مسئولو البنوك القائمة بتمويل البرنامج، بمنح قروض بدون حد أقصى للشباب والراغبين فى إقامة مشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأوضح المحافظ وجود دراسات الجدوى اللازمة لأية مشروعات لمساعدة الشباب والمتقدمين للحصول على تلك القروض، مشيرًا إلى أنه يجرى حالياً الإعداد لتنفيذ منافذ بيع نموذجية لتوزيعها على الشباب الراغب للدخول فى سوق العمل، وفق ضوابط ومعايير محددة لتوسيع قاعدة استفادة الشباب، وإتاحة فرص عمل شريفة لهم وتشجيع الاستثمار.

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