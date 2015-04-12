ضبط سيارتين محملتين بـ2564 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر بكفر الزيات

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط سيارتين نقل أثناء مرورهما خلف شركة الغاز بكفر الزيات محملتين بـ2564 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق وغير مسجلة بوزارة الزراعة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط السيارة رقم 945 س أ ن قيادة "ر.م.م" 38 سنة سائق مقيم قرية محمد عبد الرقيب غرب النوبارية بالبحيرة أثناء مرورها بالطريق السريع خلف شركة الغاز بكفر الزيات محملة بكميات كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية المنتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة والمحظور تداولها بالأسواق وبحصر تلك الكمية تبين أنها 1304 عبوات مبيدات ومخصبات زراعية أنواع مختلفة منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق وغير مسجلة بوزارة الزراعة وقرر المتهم أنه يعمل سائقا بشركة تكنو جرين للإنتاج الصناعى وأن المبيدات المنتهية قام بإحضارها من أحد العملاء بقرية أجا – مركز المنصورة – الدقهلية لإرجاعها للشركة ولم يقدم مستندات تفيد مصدر المبيدات الأخرى تحرر عن ذلك المحضر 18016 جنح مركز كفر الزيات.

كما تمكن ضباط الإدارة من ضبط السيارة رقم 943 س أ قيادة "ع.ع.ع" 26 سنة مقيم قرية محمد عبدالرقيب غرب النوبارية البحيرة حال مرورها بالطريق السريع خلف شركة الغاز بكفر الزيات محملة بكميات كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية المنتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة والمحظور تداولها بالأسواق وبحصر الكمية تبين أنها تحمل 1260 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق وغير مسجلة بوزارة الزراعة وبسؤال المتهم أقر بأنه سائق بشركة تكنو جرين للإنتاج الصناعى وأن المبيدات المنتهية قام بإحضارها من أحد العملاء بقرية أجا – مركز المنصورة – الدقهلية لإرجاعها للشركة ولم يقدم مستندات تفيد مصدر المبيدات الأخرى تحرر المحضر 18017 جنح مركز كفر الزيات وتولت النيابة التحقيق.