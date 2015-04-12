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ضبط 647 "صاروخ" وألعاب نارية داخل محل أسلحة وذخائر بطنطا

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ضبط 647 "صاروخ" وألعاب نارية داخل محل أسلحة وذخائر بطنطا ضبط 647 "صاروخ" وألعاب نارية داخل محل أسلحة وذخائر بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط 647 "صاروخ" وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر داخل محل لبيع الأسلحة والذخائر بشارع عزيز فهمى بطنطا، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "د.م.م" 42سنة صاحبة محل أسلحة وذخائر بشارع عزيز فهمى بطنطا بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها، وخاصة الأطفال، وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط الإدارة تحت إشراف العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، وباستهداف المحل تم ضبط 647 صاروخ وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، واعترفت المتهمة بملكيتها للمضبوطات بقصد البيع، تحرر المحضر 8046 جنح قسم أول طنطا، تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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