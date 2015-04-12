القبض على موظف بحوزته 11 بردية فرعونية فى الأقصر

تمكنت شرطة النقل والمواصلات بمحافظة الأقصر، من إلقاء القبض على موظف بوزارة الرى، وبحوزته ألواح فرعونية أثناء تواجده بقطار أسوان القاهرة.

وكان قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر، تلقى بلاغا من الرائد معتز عبد المنجى والمعين لتأمين قطار أسوان – القاهرة، يفيد بضبط "حسان.م" 43 عاما، كاتب شئون عاملين بهندسة الرى بأسوان، أثناء تواجده بالعربة الثانية من القطار قبل دخوله محطة الأقصر وبحوزته كيس بلاستيك أسود اللون، وبتفتيشه عثر بداخله على 11 لوحا بنى اللون يظهر عليها علامات القدم ومرسوم عليها رسومات فرعونية 10 منهم متصلون وواحد منفصل.

وبمواجهة المتهم أقر بأنها ألواح بردية تعود للعصر الفرعونى وفى طريقه لبيعها بمحافظة الإسكندرية، وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب فى عدد من القضايا، وأمر اللواء السيد جاد الحق مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتكليف إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحرر محضر بالواقعة وتم إرسال المتهم والحرز لقسم شرطة الأقصر لقيده وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيق.