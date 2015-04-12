أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على موظف بحوزته 11 بردية فرعونية فى الأقصر

Google+ Print
القبض على موظف بحوزته 11 بردية فرعونية فى الأقصر القبض على موظف بحوزته 11 بردية فرعونية فى الأقصر
تمكنت شرطة النقل والمواصلات بمحافظة الأقصر، من إلقاء القبض على موظف بوزارة الرى، وبحوزته ألواح فرعونية أثناء تواجده بقطار أسوان القاهرة.

وكان قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر، تلقى بلاغا من الرائد معتز عبد المنجى والمعين لتأمين قطار أسوان – القاهرة، يفيد بضبط "حسان.م" 43 عاما، كاتب شئون عاملين بهندسة الرى بأسوان، أثناء تواجده بالعربة الثانية من القطار قبل دخوله محطة الأقصر وبحوزته كيس بلاستيك أسود اللون، وبتفتيشه عثر بداخله على 11 لوحا بنى اللون يظهر عليها علامات القدم ومرسوم عليها رسومات فرعونية 10 منهم متصلون وواحد منفصل.

وبمواجهة المتهم أقر بأنها ألواح بردية تعود للعصر الفرعونى وفى طريقه لبيعها بمحافظة الإسكندرية، وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب فى عدد من القضايا، وأمر اللواء السيد جاد الحق مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتكليف إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحرر محضر بالواقعة وتم إرسال المتهم والحرز لقسم شرطة الأقصر لقيده وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365