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أمطار غزيرة تغرق مناطق متفرقة فى قطاع غزة

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أمطار غزيرة تغرق مناطق متفرقة فى قطاع غزة أمطار غزيرة تغرق مناطق متفرقة فى قطاع غزة
تعرض قطاع غزة الليلة الماضية واليوم الأحد، لأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية مما تسبب فى غرق عدد من البيوت المتنقلة "كرفانات" التى تؤوى مئات العائلات الفلسطينية التى دمرت منازلهم خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع فى الصيف الماضى.

وقالت مصادر فى جهاز الدفاع المدنى بغزة إن كميات الأمطار الغزيرة التى هطلت منذ أمس على قطاع غزة أدت إلى حدوت تجمعات مائية كبيرة فى بعض الشوارع بمدينة غزة وغرق عدد من "الكرفانات" ببلدة بيت حانون شمال القطاع.

وقال الناطق الإعلامى باسم جهاز الدفاع المدنى محمد الميدنة إن الجهاز تلقى منذ ساعات صباح اليوم العديد من المناشدات فى عدة مناطق غمرتها المياه فى قطاع غزة وإن فرق الإنقاذ استطاعت التعامل مع هذه المناشدات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى الأرواح.

وأوضح أن عددا من البيوت المتنقلة فى بلدة بيت حانون (شمال القطاع) غرقت وتم تأمين هذه المنازل دون إخلائها، فى حين تم إخلاء عدد من منازل مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال القطاع، حيث غمرتها المياه بشكل كلى.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدنى أخلت طلاب إحدى المدارس الأساسية فى حى الدرج وسط مدينة غزة بعد أن غمرتها كميات كبيرة من مياه الأمطار.

ويضرب الأراضى الفلسطينية منذ يوم أمس منخفض جوى نادر فى مثل هذا التوقيت من العام، ومن المتوقع انحساره مع ساعات الليل.
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