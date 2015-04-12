نبيل العربى: الجامعة العربية ملتزمة بدعم جهود إقرار حل سياسى للأزمة الليبية

استقبل الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الأحد، محمد الدايرى وزير الخارجية والتعاون الدولى لدولة ليبيا، حيث جرى التباحث فى مختلف المستجدات المتعلقة بتطورات الأوضاع فى ليبيا، وما يمكن اتخاذه من خطوات لمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية فى شرم الشيخ الصادر فى هذا الشأن.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، إن الجانبين استعراضا نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية بشأن ليبيا، وذلك فى ضوء القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن رقم 2214 بتاريخ 27/3/2015، والجهود المبذولة على مستوى دول الجوار الليبى والاتحاد الأفريقى، إضافة إلى نتائج جولات الحوار الدائرة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد برناردينو ليون، والتى من المنتظر أن تستأنف فى مدينة الصخيرات فى المملكة المغربية يوم 15 الجارى.

كما جرى التطرق إلى التحضيرات الجارية للاجتماع، الذى ستستضيفه الجزائر لممثلى الأحزاب السياسية الليبية خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك اجتماع ممثلى القبائل الليبية المنتظر عقده فى جمهورية مصر العربية.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور نبيل العربى مجددًا على التزام الجامعة العربية بدعم الجهود التى يبذلها السيد برناردينو ليون لإقرار الحل السياسى للأزمة الليبية، وتوفير كل الدعم المطلوب لمجلس النواب الليبى والحكومة الشرعية المنبثقة عنه، وفقًا لقرارات مجلس الجامعة الوزارى والقمة العربية فى هذا الشأن.