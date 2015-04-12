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مقتل 5 من القوات الموالية للحوثيين فى كمين مسلح شرق اليمن

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مقتل 5 من القوات الموالية للحوثيين فى كمين مسلح شرق اليمن مقتل 5 من القوات الموالية للحوثيين فى كمين مسلح شرق اليمن
قتل خمسة جنود من القوات الموالية لجماعة أنصار الله الحوثية اليوم الأحد فى كمين مسلح من قبل المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى فى مدينة بيحان بمحافظة شبوة شرقى اليمن.

وقال مصدر قبلى أن المقاومة الشعبية الجنوبية استهدفت مركبة عسكرية بالقرب من محطة الدهولى بمدينة بيحان، حيث شنت عليها هجوما بقذائف الهاون ما أسفر عن مقتل من فيها.

وبحسب المصدر، فإن اشتباكات متقطعة تنشب بين القوات الموالية للحوثيين، والمقاومة الشعبية والقبائل المساندة لها فى كل مساء بعدة مناطق فى شبوة.

ويأتى ذلك فى ظل استمرار سيطرة القوات الموالية لجماعة الحوثى على مدينة شبوة التى تعتبر ثالث المدن اليمنية المنتجة للنفط بعد مأرب وحضرموت.
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