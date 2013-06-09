اكتشاف مدينة فرعونية غارقة في البحر المتوسط

بعد عمليات بحث تمتد إلى مئات السنين، عثر فريق من مفتشي الآثار على مدينة مصرية يعود تاريخ إنشائها إلى عهد الفراعنة، يعتقد أنها تعرضت للغرق في البحر المتوسط، قبل مئات السنين، وتحديداً في القرن الثامن بعد الميلاد.

ورغم أن قصص المدن المفقودة لطالما أبهرت العقول في مختلف أنحاء العالم، وألهمت خيال صانعي الأفلام، إلا أن المدينة المصرية المعروفة باسم “هرقليون” يعتقد أنه لم يسمع بها كثيرون من قبل.

وكانت “هرقليون” تعد – بحسب مختصين في شئون الآثار – الميناء الرئيسي لمصر في فترة ما من العصور الفرعونية القديمة، كما كانت مركزا للعلم والتجارة والدين، إلى أن غرقت في البحر المتوسط، قبل أكثر من 1200 عام.

واكتشف الفريق البحثي المدينة المفقودة على عمق 30 قدما تحت سطح البحر، وذلك بعد العثور على مجموعة من التماثيل والنقود المعدنية، إضافة إلى آلاف القطع الأثرية الأخرى، التي استقرت في أعماق البحر.

ويعتقد الخبراء أن عملية انتشال المقتنيات التي تم العثور عليها ربما تستغرق مائتي عام، فيما يشير آخرون إلى أن الاكتشاف قد يقود إلى العثور على مدن مفقودة أخرى.