السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى سوريا

قررت السلطات السعودية منع مواطنيها من السفر إلى سوريا نتيجة سوء الأوضاع وما قد يتعرض له المواطن هناك من المخاطر".

وذكر موقع "المديرية العامة للجوازات" أن توجيهات صدرت بهذا الشأن.

ونقل موقع المديرية عن المتحدث الرسمى للمديرية المقدم أحمد بن فهد اللحيدان القول إنه "بناء على سوء الأوضاع فى سوريا، وما قد يتعرض له المواطن هناك من المخاطر المختلفة، فقد تقرر منع السفر لسوريا حتى يتحسن الوضع الأمنى فيها".

وأوضح المتحدث "حرص المديرية العامة للجوازات على تنبيه المواطنين بعدم مخالفة نظام جواز السفر السعودى لضمان عدم تعرضهم للعقوبات المترتبة على ذلك".