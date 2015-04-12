السفارة اليمنية بالقاهرة: نعمل بكل طاقتنا لحل أزمة العالقين اليمنيين بمصر

أعربت السفارة اليمنية بالقاهرة عن أسفها لما تعرضت له من اعتداءات، مساء أمس السبت، بقذف مبنى السفارة بالطوب وتكسير النوافذ، ومحاولة اقتحام مبنى السفارة ومحاصرة القائمين على اللجان التى تقوم بعمليات التسكين الخاصة بالعالقين من اليمنيين فى القاهرة.

وقالت السفارة اليمنية بالقاهرة فى بيان لها اليوم "السفارة إذ تحتفظ بحقها القانونى فيما تعرضت له، فإنها تود الإشارة إلى أن جميع دبلوماسييها وموظفيها واصلوا عمل النهار بالليل دون إجازات أو انقطاع لمحاولة التغلب على العوائق والصعوبات والظروف المادية الشحيحة والأوضاع السياسية المعقدة فى الداخل، إلا أنها تأسف لعدم تقدير ذلك من قبل الإخوة العالقين".

وأضاف البيان أن السفارة عملت على مدى 18 يوما وبذلت كامل جهدها وطاقتها وتحركت وسعت عبر كل الوسائل الممكنة السياسية والاجتماعية من خلال التواصل مع رجال الأعمال والخير، وأجرت عددا كبيرا من الاتصالات واللقاءات والاجتماعات والزيارات لمختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، ورفعت التقارير والمذكرات لعدد من الدول والمنظمات والشخصيات سعياً من السفارة لإيجاد وسيلة آمنة وعاجلة لعودة مواطنينا إلى اليمن، إلا أن الظرف الذى أدى إلى إغلاق المجال الجوى للجمهورية اليمنية أكبر من كل الجهود التى بذلت وستبذل.

لا يمكن إغفال الظروف الحرجة التى تمر بها اليمن

خطة طوارئ لمواجهة الأعداد المتزايدة من العالقين الذى وصل لـ6000 آلاف عالق

شكاوى من العالقين

المساعدات لا تفى بنسبة 50% من عدد العالقين الذى يتزايد يومياً

>وأوضحت السفارة اليمنية بالقاهرة فى بيانها أنه لا يمكن إغفال الظروف الحرجة التى تمر بها اليمن، والتى تنعكس على السفارة اليمنية فى القاهرة، والتى تتحمل أكبر عدد للعالقين اليمنيين فى مختلف مطارات العالم، وهذه مسئولية ليس بمقدور سفارة أو جهة أو حتى دولة بصورة منفردة حل أشكاليتها، ومع ذلك استشعر الجميع المسئولية الإنسانية والأخلاقية والوطنية تجاه أبناء وطنهم وسعى الجميع لبذل المساهمة والمساعدة لأصحاب الظروف الصعبة والحالات الحرجة.>وتؤكد السفارة اليمنية بالقاهرة أنها من خلال اللجنة المشكلة من أعضاء السفارة قامت بإعداد خطة طوارئ لمواجهة الأعداد المتزايدة يوميا من العالقين والذى بلغ قرابة 6 آلاف عالق، ووضعت خطة لاستيعاب كل حالة تنطبق عليها المعايير الموضوعية والاستحقاق بحيث يتحقق التراحم والتكافل، حيث قامت السفارة بإيواء وتسكين الآلاف من المواطنين سواء من الأفراد أو العائلات فى شقق سكنية وغرفة فندقية، ووزعت مئات الوجبات الغذائية عبر المطاعم اليمنية وذلك كله بالتنسيق مع رجال الأعمال اليمنيين الداعمين.>وأوضح البيان أن السفير محمد الهيصمى، سفير دولة اليمن بالقاهرة، وعدد من أعضاء السفارة نزلوا لتفقد العالقين الذين تم تسكينهم وإيواؤهم والاطلاع على مشاكلهم ومعاناتهم، ورغم هذا إلا أن السفارة واجهت عدم مسئولية من بعض العالقين والذى يملون شروطهم بنوعية السكن الذى يريدون ووسائل الترفيه المتوفرة، وطلبهم للحصول على مساعدات مالية وليس عينية ورفضهم التسكين، أو اشتراطهم بالحصول على نوعية معينة من الوجبات الغذائية التى توزعها السفارة من خلال التبرعات العينة عبر المطاعم اليمنية.>وأكدت السفارة اليمنية بالقاهرة فى بيانها أن ما تلقته من مساعدات من رجال الأعمال اليمنيين لا يفى بنسبة 50% من عدد العالقين الذى يتزايد يومياً بالعشرات، وهناك تقرير إحصائى سيصدر عن السفارة يوضح كل المساعدات التى تلقتها السفارة وعدد المستفيدين، حيث إن رجال الأعمال المتبرعين هم من يشاركون فى الإدارة والصرف والحسابات وهم أعضاء باللجنة ويطلعون على كل التفاصيل.

وأكدت السفارة فى ختام بيانها أنها ستتحمل مسئوليتها كاملة، فى القيام بواجبها الوطنى تجاه الرعايا اليمنيين من العالقين حتى تتمكن من معالجة مشاكل وظروف العالقين، إلى أن تحقق جهودها فى التوصل إلى حل لإجلاء العالقين وإعادتهم اليمن.

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