سعود الفيصل: فرنسا مستعدة لمساندة السعودية من كل النواحى لدعم اليمن

قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية ، إن فرنسا مستعدة لمساندة المملكة من كل النواحى لدعم الشرعية اليمنية، مؤكدًا أن فرنسا طرحت علينا أفكار لتحريكم عملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأكد الفيصل خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس، أن محادثاته وزير الخارجية الفرنسى، هى محادثات مثمرة وبناءة مع تصدرها الأوضاع فى اليمن ومكافحة الإرهاب، وعبر عن أمله أن يعزز الاتفاق النووى الأمن الإقليمى، لبلوغ أهداف الأمن والاستقرار فى المنطقة باستقرار دول الجوار وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.

وحول تطورات الوضع الفلسطينى، أكد سعود الفيصل على مباركة بلاده لانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

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