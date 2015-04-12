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تقارير..جوارديولا يريد بوسكيتس في بايرن

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تقارير..جوارديولا يريد بوسكيتس في بايرن تقارير..جوارديولا يريد بوسكيتس في بايرن

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس بناءا على رغبة المدرب جوزيب جوارديولا.

فوفقا لموقع (فيتشاخيس) الإسباني والمهتم بسوق انتقالات اللاعبين في الليجا، فإن مدرب البلوجرانا السابق يريد انتداب بوسكيتس للنادي البافاري لحل مشكلة الإصابات المتكررة للاعبيه في منكقة وسط الملعب والتي عانى منها كثيرا هذا الموسم.

وتستعد إدارة نادي بايرن ميونيخ لتقديم عرضي رسمي لبرشلونة من أجل بوسكيتس يقدر بـ25 مليون يورو.

وكان الدولي الإسباني قد جدد تعاقده مع برشلونة حتى صيف 2019 ومن الصعب أن يتخلى النادي عنه في ظل قرار الفيفا بحرمان البلوجرانا من إجراء تعاقدات جديدة حتى يناير 2016، إلى جانب ضعف المقابل المادي المقدم من بايرن ميونيخ.

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