الغدد الليمفاوية تبعد شفاينشتايجر عن مواجهة بورتو

سيغيب باستيان شفاينشتايجر لاعب وسط بايرن ميونيخ عن مواجهة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام بورتو بسبب معاناته من تضخم في الغدد الليمفاوية.

فوفقا لقناة (سبورت 1) الألمانية فإن اللاعب الدولي الألماني سيغيب مرة أخرى عن مباراة مهمة لفريقه حين يحل بايرن ضيفا على بورتو في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وغاب شفاينشتايجر عن مباراة بايرن أمام إينتراخت فرانكفورت في الدوري يوم السبت والتي حسمها فريقه بنتيجة 3-0.

وسيفتقد بايرن لخدمات كل من شفاينشتايجر، أريين روبن، فرانك ربيري، ديفيد ألابا وخافي مارتينيز بسبب الإصابة أمام بورتو، فيما سيتواجد المدافع جيروم بواتينج بعد غيابه عن لقاء الدوري بقرار من المدرب جوزيب جوارديولا.