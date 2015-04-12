مورينيو: مستقبل تشيلسي أهم من فريقي

أكد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي أن مستقبل النادي أهم كثيرا من الجيل الحالي للفريق الذي يقوده هو وأنه يتطلع من الآن لبناء فريق قادر على المنافسة لمدة عشر سنوات قادمة.

وأثنى المدرب البرتغالي على مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وأكد أن ما يقوم به من أجل تشيلسي يصب في مصلحة الكرة الإنجليزية بصفة عامة.

قال مورينيو للصحفيين:"نبني فريقا للمستقبل، لعشر سنوات قادمة".

واستدرك"هذا هو هدفي، الأهم من فريقي هو مستقبل تشيلسي".

وأضاف"أبراموفيتش جيد لتشيلسي، جيد للكرة الإنجليزية، جيد للكرة الأوروبية..بسببه، أصبح تشيلسي من أندية القمة في إنجلترا وأوروبا".

ويستعد مورينيو لملاقاة كوينز بارك رينجرز اليوم الأحد في الجولة 32 من مسابقة الدوري الذي يتصدره فريقه تشيلسي بفارق أربع نقاط عن أرسنال الوصيف، وله مباراتان أقل من الأخير.