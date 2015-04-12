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بعد تسجيله لهدف الفوز على يوفنتوس..لاعب بارما: وصلتني 1000 رسالة نصية

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بعد تسجيله لهدف الفوز على يوفنتوس..لاعب بارما: وصلتني 1000 رسالة نصية بعد تسجيله لهدف الفوز على يوفنتوس..لاعب بارما: وصلتني 1000 رسالة نصية

عبر خوزيه ماوري لاعب بارما عن سعادته الغامرة بتسجيله لهدف فوز فريقه بارما على يوفنتوس يوم السبت في مسابقة الدوري وأكد أنه تلقى 1000 رسالة نصية من جماهير النادي عقب هذا الانتصار التاريخي.

ووصف ماوري يوم السبت بأنه أسعد أيام حياته بعدما استطاع تسجيل هدف فوز بارما على متصدر البطولة يوفنتوس بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها فريقه حاليا واقترابه من الهبوط لدوري الدرجة الثانية بإيطاليا.

تحدث صاحب الـ18 عاما للصحفيين عقب الانتصار قائلا:"جاءتني 1000 رسالة نصية".

واستدرك"كيف بإمكاني الرد على جميع من راسلوني؟"

وأضاف"إنه أسعد يوم في حياتي..أريد أن أشكر الرب وجدتي..أريد أن أشارك الجماهير هذه الفرحة الكبيرة".

وأردف"عقب الهدف لم أستوعب أي شيء.. أعتقد أن هذا الهدف سيكتب في التاريخ لأنه ليس من السهل أن تسجل في مرمى يوفنتوس".

وأتم"مررنا بسبعة أشهر أشبه بالجحيم، ولكن الآن لدينا بعض الهدوء..كرة القدم تلعب بالعقول وليس بالأقدام".

ويقدم بارما نتائج جيدة في مبارياته الأخيرة بالدوري بالرغم من الظروف التي يمر بها، إذ تعادل مع إنتر ميلان 1-1 وهزم أودينيزي بهدف دون رد قبل انتصاره على يوفنتوس.

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