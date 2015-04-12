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تقرير تخيلي - ماذا لو .. حافظ أودينيزي على نجومه

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تقرير تخيلي - ماذا لو .. حافظ أودينيزي على نجومه تقرير تخيلي - ماذا لو .. حافظ أودينيزي على نجومه

ماذا لو كان أودينيزي حافظ على نجومه، من كان سيقف أمام خط هجوم يتكون من ألكسيس سانشيز وخوان كوادرادو وأنطونيو دي ناتالي؟

يقدم FilGoal.com تشكيلا رائعا لأودينيزي في حال عدم بيع نجومه في تقرير تخيلي.

في حراسة المرمى مثلا امتلك أودينيزي سمير هاندانوفيتش الذي حقق رقما قياسيا في موسم 2010-2011 بالتصدي لـ6 ركلات جزاء لينتقل إلى إنتر ميلان.

وامتلك أودينيزي في الدفاع يوما ما ماوريسيو إيسلا وكوادو أسامواه لاعبي يوفنتوس، ومهدي بنعطية نجم بايرن ميونيخ وكريستيان زاباتا ظهير ميلان.

وفي الوسط .. كان يضم أودينيزي جوخان إينلر نجم نابولي مع سولي مونتاري لاعب ميلان الحالي وأنطونيو كاندريفا المتألق مع لاتسيو.

كل هذا أمامه هجوم ناري مكون من ألكسيس سانشيز الذي انتقل إلى برشلونة ومنه إلى أرسنال وخوان كوادرادو جناح تشيلسي الذي تألق مع فيورنتينا قبلها، مع دي ناتالي الذي لا يتوقف عن التسجيل.

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