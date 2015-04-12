كومباني: لولا أمي لانضممت لمانشستر يونايتد

أكد فينسينت كومباني مدافع مانشستر سيتي أنه كان قريبا من الانضمام لفريق مانشستر يونايتد يوما من الأيام ولكن والدته منعته من ذلك حتى يكمل دراسته.

وكشف كومباني عن فخره باللعب في صفوف مانشستر سيتي وأكد أنه يسعى دائما لتقديم أفضل ما عنده من أجل النادي وأنه يطمح لحصد المزيد من البطولات.

قال الدولي البلجيكي لصحيفة (دايلي ميرور) الإنجليزية:"يونايتد سألوا عني، ولكن كانت لدي أولويات أخرى ذلك الوقت".

واستدرك"كنت أدرس وقررت أمي أن أنهي تعليمي قبل التركيز في كرة القدم".

وأضاف"إنه شرف عظيم أن تكون قائدا لمانشستر سيتي، وأستطيع أن أقول لك أنني سعيد جدا من أجل ذلك.. لقد وضعت عرقي ودمي من أجل سيتي..أنا شغوف جدا بهذا النادي وأريد النجاح له دائما".

وأردف"عندما بدأت اللعب لسيتي، مباريات الدربي أمام يوناتيد كانت تميل لهم بنسبة 90%.. في كل مرة كنا نذهب لأولد ترافورد كنا نعلم أن التاريخ لا يقف في صفنا".

وأتم"الأمر يختلف الآن.. الحظوظ متساوية تقريبا، وكلنا يعلم مدى أهمية هذه المباريات".

ويحل سيتي رابع الترتيب ضيفا على يونايتد صاحب المركز الثالث يوم الأحد في الجولة 32 من مسابقة الدوري والفارق بينهما نقطة واحدة.