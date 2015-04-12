أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ارتفاع أعداد ضحايا تفجير مدرعة الشيخ زويد لـ 6 شهداء

Google+ Print
ارتفاع أعداد ضحايا تفجير مدرعة الشيخ زويد لـ 6 شهداء ارتفاع أعداد ضحايا تفجير مدرعة الشيخ زويد لـ 6 شهداء

أ{شيفية

ارتفع أعداد شهداء تفجير مدرعة عسكرية جنوب الشيخ زويد، صباح اليوم، إلى ستة شهداء، من رجال القوات المسلحة بعد وفاة المجند عيد السيد محمد، 22 عامًا.

ويخضع مجندان آخران لعملية جراحية بالمستشفي العسكري بالعريش وهما تامر جابر السيد، 22 عاما، في غيبوبة تامة، وعلي عرابي على، 22 عاما، مصابان بكسور باليد اليمني وشظايا متفرقة بالجسد.

جار نقل جثامين الشهداء الخمسة الأوائل وهم كل من الملازم أول أحمد راضي عبد الرازق 26 عاما من المرج بالقاهرة والمجند شعبان سامي أحمد فراج 22 عاما من الفيوم، والمجند أحمد عيد الشريف 22 عاما من الفيوم، والمجند مصطفى إبراهيم السيد 22 عاما من شبين الكوم المنوفية والمجند محمد على رمضان 22 عاما من الدقلهية إلى مطار العريش، حيث تقلهم طائرة إلى مطار ألماظة بالقاهرة.

كان مسلحون قد قاموا بزرع عبوة ناسفة بمنطقة «الكوجة» على طريق «الشيخ زويد- العريش»، أثناء مرور مدرعة للقوات المسلحة، فانفجرت بها العبوة الناسفة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة.

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا