ارتفاع أعداد ضحايا تفجير مدرعة الشيخ زويد لـ 6 شهداء

ارتفع أعداد شهداء تفجير مدرعة عسكرية جنوب الشيخ زويد، صباح اليوم، إلى ستة شهداء، من رجال القوات المسلحة بعد وفاة المجند عيد السيد محمد، 22 عامًا.

ويخضع مجندان آخران لعملية جراحية بالمستشفي العسكري بالعريش وهما تامر جابر السيد، 22 عاما، في غيبوبة تامة، وعلي عرابي على، 22 عاما، مصابان بكسور باليد اليمني وشظايا متفرقة بالجسد.

جار نقل جثامين الشهداء الخمسة الأوائل وهم كل من الملازم أول أحمد راضي عبد الرازق 26 عاما من المرج بالقاهرة والمجند شعبان سامي أحمد فراج 22 عاما من الفيوم، والمجند أحمد عيد الشريف 22 عاما من الفيوم، والمجند مصطفى إبراهيم السيد 22 عاما من شبين الكوم المنوفية والمجند محمد على رمضان 22 عاما من الدقلهية إلى مطار العريش، حيث تقلهم طائرة إلى مطار ألماظة بالقاهرة.

كان مسلحون قد قاموا بزرع عبوة ناسفة بمنطقة «الكوجة» على طريق «الشيخ زويد- العريش»، أثناء مرور مدرعة للقوات المسلحة، فانفجرت بها العبوة الناسفة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة.