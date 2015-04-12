إحالة الدعوى المقامة ضد مرتضى منصور لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس لجنح الدقي

قررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحسينى وسكرتارية محمد طلبة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة ضد رئيس نادى الزمالك لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس، للدارة 21 جنح الدقي لنظرها بجلسة 18 إبريل.

وكان ممدوح عباس قد أقام دعوى قضائية عاجلة في المحاكم المدنية يتهم فيها رئيس مجلس إدارة النادى الحالي، بسبه وقذفه فى أكثر من مناسبة، داخل وخارج نادى الزمالك بدون أى مناسبه ودون بادرة منه لذلك.

وتضمنت أوراق القضية قيامه بربط اسم ممدوح عباس فى بعض الأحداث والجرائم التى تخص نادى الزمالك خلال الأربع سنوات التى كان فيها جالسًا على مقعد رئيس النادى، وبالتحديد حتى صدور قرار طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة فى الحكومة المصرية السابقة، بإقالة مجلس إدارته بالكامل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة الدكتور كمال درويش.

وكذلك جاء فى الدعوي أن رئيس نادى الزمالك الحالى أتهم عباس بإهدار المال العام، بإغراقه نادى الزمالك فى كم هائل من الديون، بتعاقده مع بعض الصفقات التى تخص الفريق الأول، أمثال الغانى جونيور أجوجو قلب هجوم منتخب غانا الوطنى الأسبق، والأردنى خالد سعد الظهير الأيسر لمنتخب الأردن الوطنى، والفرنسى هنرى ميشيل المدير الفنى لمنتخب المغرب الأسبق، والذى كان مديراً فنياً للزمالك فى عام 2009، بجانب التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المصريين من أنديتهم، ومنهم نور السيد، وإسلام عوض، ومؤمن زكريا، بجانب أحمد الشناوى عندما كان معاراً من النادى المصرى البورسعيدى فى الموسم قبل الماضى.