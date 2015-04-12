شرطة رأس الخيمة تكشف أسباب الأعمال التخريبية لعمال مبنى قيد الإنشاء

قامت فئة عمالية بمنطقة قيد الإنشاء بإمارة رأس الخيمة بالتوقف عن العمل كما قامت بأعمال تخريبية داخل المبنى حيث أحرقوا بعض المولدات الكهربائية وخزانات الوقود وعدد 17 مركبة تابعة للشركة التي يعملون لديها وتخريب البعض الآخر دون وقوع أي إصابات بشرية .

وفور تلقي غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة البلاغ مساء أمس توجهت إلى الموقع الجهات الشرطية المختصة يتقدمهم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة وبعض ممثلي ومسؤولي الدوائر من ذات الاختصاص .. وقامت الجهات الشرطية المختصة بتطويق المكان باحترافية عالية في حين تمكنت فرق الاطفاء من إخماد النيران التي أضرمت في السيارات وبعض المكاتب داخل المبنى قيد الإنشاء .. كما تمت السيطرة على الوضع العام للموقف بشكل مميز يبين القدرات التي يتمتع به الجهاز الشرطي الأمني بوزارة الداخلية.

وأوضح اللواء علي عبد الله بن علوان أن الاستدلالات الأولية بينت أن السبب الرئيسي لهذه الأعمال كان سقوط أحد زملائهم في العمل من الطابق الخامس من المبنى قيد الإنشاء في يوم الحادث والتي تؤكد المؤشرات الأولية كذلك أن العامل هو من ألقى بنفسه من فوق المبنى.

وأضاف أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات القانونية .. وشدد على أن السلطات الأمنية بوزارة الداخلية لاتسمح بأي تجاوز للأنظمة والقوانين التي تشمل الجميع دون استثناء لأن هناك وسائل مشروعة لرفع مطالب العمال الى الجهات المختصة لإيجاد الحلول.

ووجه قائد عام شرطة رأس الخيمة كلمة شكر لكل الجهات التي شاركت في السيطرة على الوضع وخص بالشكر القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة وقيادة قوات الأمن الخاصة وكل الجهات المختصة وضباط وأفراد شرطة رأس الخيمة والدفاع المدني .