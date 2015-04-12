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ألمانيا ترسل مزيداً من المساعدات العسكرية لـ “البيشمركة” بالعراق

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ألمانيا ترسل مزيداً من المساعدات العسكرية لـ “البيشمركة” بالعراق ألمانيا ترسل مزيداً من المساعدات العسكرية لـ “البيشمركة” بالعراق

أكراد

قال مساعد وزير الخارجية الألماني “ماركوس غربال”، إن بلاده سترسل مزيدًا من الأسلحة إلى قوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم شمال العراق)، خلال الشهر الجاري.

ونقل الموقع الإلكتروني للحزب الديمقراطي الكردستاني عن “غربال” قوله خلال لقائه رئيس جهاز الاستخبارات في إقليم شمال العراق “مسرور بارزاني”: “إن المعدات العسكرية التي سترسلها بلاده إلى البيشمركة خلال الشهر الجاري، ستتضمن معدات إزالة ألغام، ومواد متفجرة، وصواريخ “ميلان” المضادة للدبابات.

وأكد مسرور بارزاني على أهمية العمل بشكل مشترك مع الدول الصديقة من أجل إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، قائلًا: “إن قوات البيشمركة تنتظر المزيد من الدعم العسكري من ألمانيا والدول الأخرى”.

وقدمت ألمانيا، في وقت سابق، مساعدات عسكرية لإقليم شمال العراق، لاستخدامها في الحرب ضد داعش، كما قدمت تدريبًا عسكريًا إلى 30 من عناصر البيشمركة، في ولاية بافاريا الألمانية.

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