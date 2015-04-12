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محلب: الشعب المصري قادر من خلال اصطفاف جبهته الداخلية على إعادة حضارته

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محلب: الشعب المصري قادر من خلال اصطفاف جبهته الداخلية على إعادة حضارته محلب: الشعب المصري قادر من خلال اصطفاف جبهته الداخلية على إعادة حضارته

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قدرة الشعب المصري من خلال اصطفاف جبهته الداخلية على بناء الوطن وإعادة حضارته.

وقال محلب ـ في كلمة له خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد القيامة المجيد اليوم الأحد ـ أقول لكل المصريين كل عام وأنتم بخير ، وكل عام ومصر في سلام وخير ، تعيش في محبة وأمن وأمان، كل عام ومصر تقدم للعالم كله صورة تؤكد أن هذا الشعب سيعيد حضارته ويبني بلده بالرغم من وجود أشخاص لا ترغب في البناء .

وأكد محلب “نحن مصممون على بناء بلدنا ، متوكلين على الله ثم قوتنا وصلابة الجبهة الداخلية وإصطفافها “، مضيفا أن الاعياد وفرحتنا سويا تؤكد للعالم اننا شعب واحد لن يستطيع احد ان يحدث شرخا داخله .

أ ش أ

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