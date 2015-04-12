بالصور.. محافظ أسيوط يؤكد على وحدة مسلمين مصر وأقباطها ضد الإرهاب

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إن أبناء مصر مسيحييها ومسلميها يداً واحدة على مر الزمان سيستمرون في الدفاع عنها ويقفون ضد من يحاول بث الفتنة والفرقة بين المصريين مشدداً أن مصر دائماً ستظل أمة واحدة أمنة ومطمئنة يحميها أبناءها وتبنيها سواعدهم كما كانوا على مر التاريخ مهما حاولت الجماعات المتطرفة والإرهاب الأسود تعطيل عمليات التنمية .

جاء ذلك خلال تقديم المحافظ للتهانى لاقباط أسيوط فى عيد القيامة المجيد اثناء جولته على الكنائس والاديرة بصحبة القيادات الامنية والتنفيذية ورجال الدين الاسلامى ؛ حيث زار المحافظ اليوم كنائس مركزي أبنوب وأبوتيج ومدينة أسيوط.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخليه مدير أمن أسيوط والمهندس جمال عباس سكرتير عام المحافظة واللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد.

بدأ المحافظ زيارته بمطرانية الاقباط الكاثوليك وتهنئة الانبا كيرلس وليم مطران الكاثوليك بأسيوط بعد ذلك توجه إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس وهنا الانبا يوأنس بالعيد بعدها توجه إلى الكنيسة الانجيلية الثانية وكان في استقباله القس رضا ثابت وهنأ شعب الكنيسة بالعيد كما توجه للكنيسة الإنجيلية الأولى بكوم عباس بمدينة أسيوط وقدم التهنئة للقس باقي صدقه راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى.

وتوجه إلى مدينة أبوتيج وقدم التهاني بالعيد إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس ونيافه الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا ثم توجه الى كنيسة الأقباط الأرثوذكس بأبنوب وهنأ نيافة الأنبا لوكاس مطران مركزي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة الذي كان على رأس المستقبلين وهنأ المحافظ أقباط المطرانية وشعب أسيوط بعيد القيامة المجيد.

وكان محافظ اسيوط قد زار مساء امس عشية الاحتفال بعيد القيامة المجيد مطرانية منفلوط وقدم التهاني لنيافه الأنبا أنطونيوس مطران منفلوط وأهالي منفلوط ثم توجه لمطرانية ديروط وهنأ نيافة الأنبا برسوم مطران ديروط كما حضر القداس الذي أقيم بالدير المحرق بالقوصية وهنأ الأنبا ساويرس أسقف الدير المحرق وتوجه إلي مطرانية القوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس مطران القوصية.