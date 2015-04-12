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إحالة سكرتير مدرسة البدرشين للمحاكمة بتهمة سرقة مرتبات المدرسين

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إحالة سكرتير مدرسة البدرشين للمحاكمة بتهمة سرقة مرتبات المدرسين إحالة سكرتير مدرسة البدرشين للمحاكمة بتهمة سرقة مرتبات المدرسين

سامى فهمى

قرر المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة سكرتير مدرسة البدرشين الثانوية الصناعية للمحاكمة لإتهامه بسرقة مرتبات المدرسين.

وأكد تقرير الإتهام الذي أعده المستشار السيد خلف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن صفوت حبيب نسيم سكرتير مدرسة البدرشين الثانوية الصناعية لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً لايتفق مع مقتضيات وظيفته وأرتكب ما من شأنه المساس بأموال جهة عمله.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تلاعب بالشيك الصادر عن مرتبات العاملين بالمدرسة بإضافة رقم “صفر” ولم يقم بتفقيط المبلغ المدون على الشيك بقصد صرفه على هذا النحو للإستيلاء على فرق المبلغ لنفسه دون وجه حق.

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