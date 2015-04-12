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بارجة روسية تجلي 308 أشخاص من اليمن بينهم مصريان وسعودي

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بارجة روسية تجلي 308 أشخاص من اليمن بينهم مصريان وسعودي بارجة روسية تجلي 308 أشخاص من اليمن بينهم مصريان وسعودي

سفينة عسكرية روسية

أجلت البارجة الروسية “بريازوفيه” التابعة للقوات البحرية الروسية اليوم الأحد 308 أشخاص من اليمن من بينهم مصريان وسعودي.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف ذكر أن البارجة الروسية أجلت رعايا 19 دولة بينهم 45 روسيا و18 أمريكيا و5 بريطانيين وبلغاري و6 آستونيين و14 أوكرانيا و9 من بيلاروسيا و3 تركمانيين و8 أوزبك و5 أذربيجانيين و5 جيبوتيين و159 يمنيا وصوماليا و3 فلسطينيين و13 أردنيا و9 كوبيين ومصريان وسعودي وبحريني.

وغادرت البارجة “بريازوفيه” التي تقوم بمهمة تأمين الملاحة ومواجهة القراصنة في خليج عدن، ميناء عدن متوجهة إلى جيبوتي.

وكانت طائرات تحالف “عاصفة الحزم” قد منعت أمس السبت طائرتين روسيتين بالهبوط في المطار لإجلاء رعايا أجانب حسبما ذكره مصدر في مطار صنعاء الدولي ، مشيرا إلى أن المنع جاء رغم حصول الطائرتين على إذن مسبق بالهبوط من قبل قيادة قوات التحالف في الرياض.

وكانت الطائرات الروسية قد أجلت في الأيام القليلة الماضية نحو 600 شخص من اليمن.

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