رحيل الممثل اللبناني الشاب عصام بريدي عن عمر 35 عاماً

عن عمر 35 عاماً توفي الممثل اللبناني عصام بريدي في حادث سير مروع وقع فجر اليوم على اوتوستراد الدورة، حيث اصطدمت سيارته من نوع "ليكسس" بالفاصل الوسطي وانقلبت على جسر الدورة في اتجاه نهر الموت.

بريدي هو من مواليد 1980 من بلدة فيطرون، وهو شقيق الاعلامي وسام بريدي، وقد شارك في العديد من الأعمال الدرامية ولمع اسمه من خلال برنامج "أدم وحواء" الذي عرض على شاشة تلفزيون "المستقبل".

درس بريدي التمثيل في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية، وعمل في مجال المسرح والسينما والتلفزيون، بالاضافة الى ذلك درس الموسيقى (الغناء الشرقي) في المعهد العالي للموسيقى، وتخرج من برنامج ستديو الفن عام 2001 عن فئة الأغنية الطربية العربية

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