أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"الفيمتو ليزر والياج ليزر" جراحات العيون الأكثر أمانا دون مضاعفات

Google+ Print
"الفيمتو ليزر والياج ليزر" جراحات العيون الأكثر أمانا دون مضاعفات "الفيمتو ليزر والياج ليزر" جراحات العيون الأكثر أمانا دون مضاعفات
فى الآونة الأخيرة تطورت جراحات أمراض العيون، وأصبحت أكثر أمانا فى تقليل المضاعفات.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور طارق بدوى استشارى جراحة طب العيون أن الجديد فى جراحات العيون، جراحات تصحيح الإبصار بالفيمتو ليزر، الذى يتميز بالدقة والأمان الشديد، كما أنه يتميز بقوتة الشديدة فى فصل الأنسجة عن بعضها، حيث إنه بديل للمشرط الجراحى، مما أدى إلى تقليل المضاعفات.

يشير د. طارق بدوى إلى أن الفيمتو ليزر تم إدخاله على جراحات المياه البيضاء، وأصبح بديلا لجهاز الموجات الصوتية التى كانت تستخدم بكثرة فى إزالة المياه البيضاء، لافتا أنه يوفر أمان أعلى بكثير ودقة أفضل فى إجراء العمليات، وفى بعض الأحيان بعد إجراء عمليات المياه البيضاء يفقد الغلاف شفافيته، وذلك لنمو بعض الخلايا علية مما يحدث نوع العتامة، وفى هذه الحالة يتم العلاج بالياج ليزر.

يضيف استشارى جراحة طب العيون أن من الجراحات الجديدة أيضا جراحات الياج ليزر، الذى يستخدم فى علاج أنواع المياه الزرقاء، التى يحدث بها ضيق فى زوايا الخزانة الأمامية، وقد يستغرق بضع دقائق عند إجرائه دون أى مضاعفات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365