محافظ السويس ومدير الأمن يقدمون التهنئة للكنيسة بعيد القيامة

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس، يرافقه قام اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس وعدد من قيادات الجيش الثالث الميداني صباح اليوم بتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة بكنيسة الصباح بالسويس وسط حضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والحزبية من ابرزها حزب التجمع والمصريين الاحرار والوفد والتجمع والكرامة وممثلين لجبهة الأنقاذ.

من جانبه قدم الأنبا أنطونيوس وكيل المطرانية والأنبما أموا أسقف السويس التهنئة الى الحضور والشكر لمشاركتهم فى العيد وساد القاء أجواء احتفالية ، وقدم كورال الكنيسة عدد من الاغانى الوطنية ابتهاجا بالعيد وحضور المهنئين.