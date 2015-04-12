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محافظ شمال سيناء ومدير الأمن يشهدان احتفال الكنيسة بعيد القيامة بالعريش

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محافظ شمال سيناء ومدير الأمن يشهدان احتفال الكنيسة بعيد القيامة بالعريش

جانب من احتفال الكنيسة بعيد القيامة بالعريش

احتفلت كنائس شمال سيناء بعيد القيامة وسط إجراءات أمنية مشددة، وشهد الاحتفال محافظ شمال سيناء اللواء سيد حرحور ومدير أمن شمال سيناء اللواء على العزازي وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وشهد محيط كنائس محافظة شمال سيناء، إجراءات أمنية مشددة بمناسبة بدء مراسم احتفالات الإخوة الأقباط بعيد القيامة.

وعززت قوات الشرطة من تواجدها أمام مطرانية الأقباط والكنائس والاستراحات التابعة لها ، وأغلقت الطرق المؤدية إليها عن طريق المصدات الحديدية.

وقد فتحت المطرانية والكنائس أبوابها، اليوم ، لصلاة القداس الذي انتهى قبل موعد حظر التجوال وبدأت مراسم الاحتفال بعيد القيامة ، كما استقبلت المطرانية والكنائس المهنئين بالعيد من كبار المسؤولين والقيادات ورجال الدين الإسلامي والمواطنين.

جانب من احتفال الكنيسة بعيد القيامة بالعريش

جانب من احتفال الكنيسة بعيد القيامة بالعريش

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