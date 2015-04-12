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مشاركة مصرية في الدورة ٤٨ للجنة الأمم المتحدة للإسكان والتنمية

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مشاركة مصرية في الدورة ٤٨ للجنة الأمم المتحدة للإسكان والتنمية مشاركة مصرية في الدورة ٤٨ للجنة الأمم المتحدة للإسكان والتنمية

هالة يوسف

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد وزيرة الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف متجهة إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الدورة الثامنة والأربعين للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية، التي تعقد غدا الأثنين وتستمر لمدة 4 أيام ، تحت عنوان “تحقيق المستقبل الذي نريده : تضمين الموضوعات السكانية في التنمية المستدامة بما في ذلك أجندة التنمية لما بعد 2015″.

تعرض وزيرة الدولة للسكان خلال مشاركتها التجربة المصرية في هذا المجال، كما تناقش الاجتماعات تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول قضايا السكان والتنمية وكيفية حشد الموارد المطلوبة لتنفيذ البرامج والأنشطة في هذا المجال ، ويشارك في في أعمال الدورة وفود رسمية وجمعيات أهلية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

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