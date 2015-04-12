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تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ”خلية الظواهرى” لجلسة 14 ابريل

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تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ”خلية الظواهرى” لجلسة 14 ابريل تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ”خلية الظواهرى” لجلسة 14 ابريل

محمد ربيع الظواهرى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى، تأجيل نظر محاكمة 68 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ”خلية الظواهرى” الى جلسة 14 ابريل، لتعذر حضور المتهمين .

وقامت المحكمة بتلاوة الكتاب الصادر عن رئيس محكمة الإستئناف ، بشأن ندب المستشار عمرو عصام الدين على ، للعمل بالدائرة 11 “جنايات جنوب القاهرة” والتى تنظر الدعوى الماثلة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 

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