أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أسماء شهداء ومصابى الجيش فى الهجوم الإرهابى على مدرعة بالعريش

Google+ Print
أسماء شهداء ومصابى الجيش فى الهجوم الإرهابى على مدرعة بالعريش أسماء شهداء ومصابى الجيش فى الهجوم الإرهابى على مدرعة بالعريش
أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، أن ضحايا حادث تفجير مدرعة بشرق العريش هم الشهداء الملازم أول أحمد رامى عبدالهادى، والعريف محمد رمضان، والجنود مصطفى إبراهيم السيد وشعبان أحمد وأحمد عبده الشريف، والمصابين الجنود تامر صبرى السيد وعيسى السيد أحمد وعلى عبدالظاهر.

وأكد المصدر الأمنى، أنه تم نقل الشهداء والمصابين لمستشفى العريش العسكرى، لتلقى العلاج.


>استشهاد ضابط ورقيب و3 جنود وإصابة 3 آخرين فى انفجار مدرعة بالعريش
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365