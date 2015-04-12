أسماء شهداء ومصابى الجيش فى الهجوم الإرهابى على مدرعة بالعريش

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، أن ضحايا حادث تفجير مدرعة بشرق العريش هم الشهداء الملازم أول أحمد رامى عبدالهادى، والعريف محمد رمضان، والجنود مصطفى إبراهيم السيد وشعبان أحمد وأحمد عبده الشريف، والمصابين الجنود تامر صبرى السيد وعيسى السيد أحمد وعلى عبدالظاهر.

وأكد المصدر الأمنى، أنه تم نقل الشهداء والمصابين لمستشفى العريش العسكرى، لتلقى العلاج.

استشهاد ضابط ورقيب و3 جنود وإصابة 3 آخرين فى انفجار مدرعة بالعريش

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