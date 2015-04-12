القوات العراقية تقتل 6 من داعش بمنطقة "البوفراج" شمال الرمادى

قتلت القوات الأمنية العراقية صباح اليوم الأحد، 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة "البوفراج" شمالى الرمادى فى محافظة الأنبار غربى العراق، التى تسلل اليها مسلحو التنظيم أول أمس الجمعة، وتحاول القوات العراقية إنهاء سيطرتهم على "البو فراج".

وقال مصدر أمنى بالأنبار إن القوات تمكنت من قتل الإرهابيين الستة من داعش خلال محاولتهم تفخيخ منزل بزراعة عبوات ناسفة داخلة فى منطقة "البو فراج"..وأشار إلى أن القوات العراقية المشتركة استعادت السيطرة على مركز شرطة "البو فراج" شمال مدينة الرمادى.

من جانبه، أكد قائد عمليات الأنبار بالإنابة اللواء الركن محمد خلف أن القوات الأمنية استهدفت مواقع لداعش فى منطقة "البو فراج" من خلال القصف المدفعى وغارات جوية.. وقال: إن الوضع الأمنى فى "البو فراج" مسيطر علية من قبل القوات العراقية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى ووزير الدفاع خالد العبيدى قد زارا أمس السبت، مقر قيادة العمليات العراقية المشتركة، كل على حده، وكان فى استقبالهما نائب قائد العمليات المشتركة وشرح لهما الموقف فى قطاع عمليات الأنبار غربى العراق.

يذكر أن داعش استهدف موكب يضم قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدى وقائد شرطة المحافظة اللواء الركن كاظم الفهداوى بانفجار سيارة مفخخة اول أمس الجمعة، بعد تسلل مسلحى داعش، الذين ارتكبوا جريمتين بإعدامهم 18 شرطيا، وعائلتين من 15 شخصا معظمهم من النساء والأطفال بدعوى تعاونهم مع القوات العراقية.. وانه تم تكليف اللواء محمد خلف بالقيام بمهام قائد عمليات الأنبار بالإنابة بعد إصابة اللواء قاسم المحمدى.

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