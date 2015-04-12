المعارضة السورية تتقدم على أطراف "جوبر" وتدمر نقطة لقوات الأسد بالمليحة

أفاد ناشطون سوريون اليوم الأحد بأن قوات المعارضة حققت تقدما ملحوظا على أطراف حي جوبر الدمشقي من جهة المتحلق الجنوبى، حيث تمكنوا من خلاله السيطرة على عدد من الأبنية، فضلا عن مقتل عدد من قوات النظام.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم عن الناشطين قولهم "إن قوات المعارضة تمكنت من تدمير نقطة لقوات الأسد فى بلدة المليحة بالغوطة الشرقية فى ريف دمشق، كان يتخذها منصة لإطلاق الصواريخ.

يأتي هذا في وقت أشارت فيه لجان التنسيق المحلية إلى أن الطيران المروحي ألقى براميل متفجرة على المدخل الجنوبي من مدينة الرستن في حمص، مما تسبب في سقوط عدد من الجرحى ، وفي المقابل ردت قوات المعارضة على النظام بقذائف الهاون استهدفت كتيبة الهندسة شمال الرستن بريف حمص.

>