القيادة الجوية الكويتية: طائراتنا حديثة و المنظومة الدفاعية متطورة

أكد أمير القوات الجوية الكويتية العميد الركن الطيار عبدالله الفودرى أن الكويت جزء من منظومة الدفاع الخليجية، مشيرا إلى أن التدريبات الخليجية المختلفة طوال السنوات الماضية وحدت المفاهيم القتالية والميدانية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد عن الفودرى القول أن "المنظومة الدفاعية الكويتية متطورة والطائرات حديثة، كما أن مشاركات القوة الجوية كانت متواجدة فى كل الحروب العربية منذ عام 1973، بالإضافة إلى المشاركة فى الإغاثة الإنسانية".

وحول أنواع الطائرات الجوية الموجودة فى الكويت، قال :"لدينا عدة أسراب من إف 18، وطائرات التدريب الهوك وطائرات الأباتشى المقاتلة، ولدينا طائرات النقل سى 70 وطائرات النقل التعبوى الجديدة والليما، وهذا أسطول نقل تعبوى واستراتيجي".

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