البرلمان العربى يشارك غدا فى مراقبة الانتخابات العامة بالسودان

يترأس رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان وفدا من البرلمان لمراقبة الانتخابات العامة فى السودان التى تبدأ غدا الاثنين وتستمر ثلاثة أيام، وتشمل انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الوطنى والمجلس التشريعى الولائى، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من المفوضية القومية للانتخابات السودانية.

وأعرب "الجروان" عن تمنيات البرلمان العربى بأن تتمتع العملية الانتخابية فى السودان بالنزاهة والشفافية بما يحقق رغبة الشعب السودانى الشقيق.

وأفاد بيان للبرلمان العربى أصدره من مقره بالقاهرة اليوم الأحد بأن وفد البرلمان يضم فى عضويته أعضاء البرلمان العربي، سالم بن على الكعبى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، ومحمد هادى الحويلة، وعزام نجيب الأحمد، والدكتور عبد السلام عبدالله نصية، وفوزية حرم بن سحنون، وسيد محجوب أحمد حسن.

وأشار البيان إلى أن وفد البرلمان سيعقد اجتماعا تنسيقيا اليوم للبدء بعملية مراقبة الانتخابات فى السودان فى أيامها الثلاثة المحددة بدءا من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

يتوجه الناخبون السودانيون صباح غد الاثنين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة للبلاد التى يشارك فيها مرشحون يمثلون 46 حزبا لنواب البرلمان والمجالس التشريعية الولائية و16 مرشحا لرئاسة الجمهورية، على رأسهم الرئيس الحالى للبلاد عمر البشير مرشح حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم"-.

ويسعى المرشحون لكسب ثقة الناخبين على مستوى رئاسة الجمهورية والدوائر الجغرافية والقوائم النسبية والمرأة، وتجرى هذه الانتخابات تنفيذا للاستحقاق الدستورى الذى نص بإجرائها كل خمس سنوات.

وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، اكتمال الترتيبات كافة، لبدء عملية الاقتراع غدا بجميع الولايات لاختيار مرشحيهم للمجلس التشريعى ورئاسة الجمهورية، موضحة أن عدد من يحق لهم التصويت يبلغ 13 مليونا و642 ناخبا مقيدين بالسجل الانتخابي، موزعين على المراكز الانتخابية المنتشرة بمختلف الولايات.

وأكد رئيس المفوضية القومية للانتخابات السودانية مختار الأصم، أن المفوضية أكملت ترتيباتها لإجراء هذه العملية التى تستمر لثلاثة أيام وتنتهى عند السادسة من مساء الأربعاء، فيما ستجرى عمليات الاقتراع للسودانيين فى دول المهجر اعتبارا من 17 من أبريل الجارى ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان النتيجة مجتمعة فى 27 من أبريل الجارى بقاعة الصداقة بالخرطوم.

وبدوره، أكد الفريق شرطة الهادى محمد أحمد عضو اللجنة الفنية بالمفوضية القومية للانتخابات، أن اللجنة أكملت استعداداتها لعملية الاقتراع، ونفذت برنامجها الخاص بتوفير مستلزمات وأدوات الاقتراع التى يتم الاطمئنان عليها بشكل دورى من خلال زيارات مراكز الاقتراع، مشيرا إلى وجود 58 ألفا من موظفى وضباط الانتخابات ينتشرون بالولايات.

وأشار إلى أن بطاقة الاقتراع للناخبين وضعت بتصميم محدد لتأمينها ولن تطرح إلا يوم بدء الانتخابات، مشيرا إلى أن المراكز ستفتح أبوابها من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، وأكد أن عمل اللجنة سيستمر حتى يتم الانتهاء من مراحل العملية الانتخابية، داعيا الناخبين للإدلاء بأصواتهم للحفاظ على حقوقهم الدستورية وبأسلوب حضارى.

تجدر الإشارة، إلى أن وفودا من مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومنظمة "الإيجاد"، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى، قد وصلت إلى الخرطوم مؤخرا وبدأت فى توزيع مندوبيها على مختلف الولايات السودانية للمشاركة فى عملية الرقابة على الانتخابات.

>